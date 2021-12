Piła. Nowy sklep ALDI już otwarty. Na klientów czekały promocje i upominki. Zobaczcie zdjęcia

Z okazji otwarcia były specjalne promocje sięgające nawet do 50 procent. Ponadto w dniu otwarcia pojawił się foodtruck z poczęstunkiem i rozdawano torby z produktami marek własnych ALDI.

Sieć zadbała o udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściu na klientów czeka komfortowy parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych.

Sklep otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00, w niedziele handlowe od 9.00 do 20.00, a w pozostałe niedziele od 10.00 do 17.30. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.