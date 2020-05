Piła. Od 1 czerwca dostępny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zobaczcie zdjęcia tego obiektu

Przed otwarciem PSZOK Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zatwierdziło zmianę na stanowisku Przewodniczącego Zarządu. Pełniąca dotychczas tę funkcję dr Małgorzata Sypuła złożyła na ręce Rafała Sroki, Przewodniczącego Zgromadzenia, rezygnację. Od 1 czerwca 2020 roku, zgodnie z decyzją członków Zgromadzania ZM „PRGOK”, funkcję Przewodniczącego Zarządu obejmie Andrzej Gawłowski.

Wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pile kosztowało niemal 2,5 miliona złotych. Obiekt o powierzchni 3984 m kw. powstał przy ulicy Philipsa, na działkach udostępnionych przez władze Piły. Będzie czynny w od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od godziny 10.00 do godziny 14.00 Z pilskiego PSZOK-u mogą korzystać mieszkańcy gmin należących do Związku, którzy złożyli deklarację i regularnie uiszczają opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Pracownik zweryfikuje w systemie daną osobę.