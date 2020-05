Piła. Okradł kuriera. Zabrał paczki z busa i schował się ... w krzakach

44-letni mieszkaniec powiatu człuchowskiego przyjechał do Piły, bo jak wyznał ... bardzo lubi podróżować. O ile podróżowanie nawet w czasie panującej pandemii koronawirusa nie jest zakazane, o tyle zabieranie paczek z kurierskiego busa - już tak.

Do kradzieży doszło przed marketem Tesco przy Bydgoskiej. Kurier wszedł do środka z przesyłkami i zostawił otwarte drzwi do busa. Wykorzystał to 44-latek, który z trzema paczkami schował się w krzakach, Liczył na to, że kurier nie zauważy brakujących przesyłek i odjedzie. Przeliczył się jednak. Tym bardziej, że w jednej ze skradzionych paczek był rower wart 1200 złotych.

- Po powrocie do samochodu kurier od razu rozpoznał, że brakuje części przesyłek. Wspólnie z pracownikami ochrony sprawdzili zapis sklepowego monitoringu i ustalili, gdzie schował się złodziej. Na miejsce wezwano pilskich patrolowców - relacjonuje Jędrzej Panglisz, rzecznik pilskiej policji.

Skradzione paczki wróciły do busa, z kolei 44-latek trafił do policyjnego aresztu. Za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.