Piła: Okradła byłego partnera i podrobiła jego podpis. Wszystko dla pieniędzy!

51-letnia mieszkanka Piły chcąc pozyskać dodatkowe środki finansowe postanowiła przywłaszczyć rzeczy, które należały do jej byłego partnera. Wykorzystując jego nieobecność kobieta zabrała m.in. dwa tablety, telefon komórkowe, konsolę do gry z akcesoriami oraz elektronarzędzia, których łączna wartość wyniosła ponad 4 tysiące złotych.

Policjanci, którzy prowadzą sprawę ujawnili również drugie przestępstwo, którego dokonała kobieta. W ubiegłym roku 51-letnia pilanka starając się o przyznanie wsparcia finansowego podrobiła podpis swojego byłego partnera na wniosku, który następnie złożyła w urzędzie.

- 51-letnia kobieta ostatecznie usłyszała dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przywłaszczenia mienia, a drugi podrobienia podpisu na dokumencie i używaniu go jako autentyczny. Może jej za to grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności - dodaje st. sierż. Wojciech Zeszot.