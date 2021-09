Piła. Park Miejski na archiwalnych zdjęciach [ZDJĘCIA] TR

W oczekiwaniu na złotą polską jesień zabieramy was na spacer do Parku Miejskiego. Nie będzie to jednak park, który tak dobrze znacie. To park z archiwalnych zdjęć, które znajdują się w zbiorach muzealnych, w archiwach i w prywatnych rękach. To także jego historia, która zaczęła się ponad 100 lat temu i każdej wiosny pisze się wciąż na nowo.