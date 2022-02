Piła: Pijany 17-latek spowodował kolizję i uciekł. Teraz za to odpowie

Do kolizji doszło - 27 stycznia około godz. 23 - na jednym z pilskich osiedli. Świadkowie zdarzenia usłyszeli huk uderzenia dwóch pojazdów i zobaczyli jak sprawca oddalał się z miejsca.

- Po ustaleniu faktów okazało się, że kierujący pojazdem marki Peugeot nie dostosował prędkości do warunków ruchu i doprowadził do kolizji z zaparkowanym pojazdem marki Mazda. Funkcjonariusze potwierdzili, że sprawcą tego zdarzenia jest 17-letni mieszkaniec Piły nie posiadający uprawnień do kierowania pojazdem. Policjanci przeprowadzili również badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego wynik wykazał ponad 1,5 promila - mówi st.sierż. Wojciech Zeszot, rzecznik prasowy KPP w Pile.