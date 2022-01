Piła. Pobiegnij dla WOŚP. Zapisy na bieg "Pobij dystans z sercem" już trwają

Pobiegnij dla WOŚP. Zapisy już trwają

Już 30 stycznia 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

W Pile zagrają dwa sztaby – przy RCK i przy Szkole Podstawowej nr 11. Sztab przy “jedenastce” ruszył już z zapisami na VIII edycję biegu Pobij dystans z sercem!, którego trasa w tym roku biegnie przez lotnisko.

Tak jak w zeszłym roku, chodzi o to, żeby w te mroźne, styczniowe dni zadbać o siebie, a przy okazji wspomóc innych potrzebujących. Będziemy starali się pobić zeszłoroczny dystans. Kilometry przebyte przez każdego uczestnika będą się sumować. Nie ważne czy biegniesz, czy spacerujesz, a może jedziesz na rowerze. Najważniejsze, że się ruszasz ile chcesz i jak chcesz, i dorzucasz metry, kilometry do wspólnego dystansu, aby co roku zwiększać zakres naszej pomocy dla dzieci - zachęcają organizatorzy.