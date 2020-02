Piła. Pożegnanie starego i powitanie nowego komendanta policji [ZDJĘCIA]

Kim jest nowy szef pilskiej policji? Mariusz Wiśniewski rozpoczął służbę w 1996 roku w Komendzie Stołecznej Policji. W 2001 roku wrócił do Piły, gdzie rozpoczął pracę w wydziale dochodzeniowo-śledczym. W "dochodzeniówce" pracował do 2008 roku. Kolejne miejsce pracy to Szkoła Policji w Pile. W 2011 roku wrócil do komendy na Bydgoskiej, tym razem już jako szef wydziału kryminalnego. W 2016 roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji w Wągrowcu. Do Piły wrócił we wrześniu 2017 roku, również na stanowisko pierwszego zastępcy. Teraz komendant wojewódzki powołał go na szefa pilskiej policji.

W czwartek, 20 lutego, razem z innymi policjantami żegnał odchodzącego do Poznania Sebastiana Cichockiego. Były już szef pilskiej policji otrzymał od swoich podwładnych m.in. pamiątkową szablę oraz album ze zdjęciami z najważniejszych wydarzeń z życia pilskiej komendy gdy był jej komendantem. Swoich ludzi Sebastian Cichocki zostawił z mottem: "Nieważne, jak daleko w życiu doszedłeś. Najważniejsze jest iść z zasadami własną drogą i pozostać dobrym człowiekiem".