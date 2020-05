Piła. Przypominamy zdjęcia z Zawodów Balonowych o Puchar Prezydenta Miasta, które odbyły się w 2012 roku

- Dziś choć też trochę wiało, to starty były możliwe. Rozegraliśmy trzy konkurencje w ramach eliminacji do Pucharu Polski - mówił Jerzy Borowski, dyrektor sportowy zawodów balonowych w Pile.

Miejscem drugiego, wieczornego startu, był stadiony przy pilskim aquaparku. Załogi wzbiły się w powietrze około godz. 19.

Trzeba przyznać, że frekwencja podczas tych zawodów nie dopisała. Wzięło w nich udział tylko pięć ekip - większość z Wielkopolski. Rok wcześniej w pierwszych zawodach w Pile wystartowało 12 załóg.

- Termin pilskiej imprezy zbiegł się z wieloma innymi imprezami balonowymi w kraju. Zawodnicy musieli wybierać - mówił Jerzy Borowski. - Ponadto Piła jest do latania ogromnie trudna. Otaczają ją lasy i pola uprawne, co bardzo ogranicza możliwości do startów i lądowań.