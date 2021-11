Piła. Rekordowy budżet na inwestycje [ZDJĘCIA] Agnieszka Świderska

349 mln zł dochodów, 386 mln zł wydatków i rekordowy budżet na inwestycje - 78 mln złotych (w lutym ma urosnąć do ponad 100 milionów) - to główne założenia projektu budżetu Piły na 2022 rok. W czwartek, 25 listopada, przedstawili go prezydent Piotr Głowski i skarbnik miasta Ewelina Ślugajska. Pod obrady Rady Miasta trafi 21 grudnia. A tak wygląda przegląd najważniejszych planowanych inwestycji w Pile w 2022 roku.