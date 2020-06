Piła. Rodzinny Ogród Działkowy Malwa prezentuje się niezwykle okazale. Zobaczcie zdjęcia

To jedna z wizytówek pilskich działkowców. W ROD Malwa przy ul. Wawelskiej w Pile pięknie wygląda zdecydowana większość działek. W sumie jest jest ich ponad 200. Niektóre z nich to prawdziwe arcydzieła. Warto dodać, że w przyszłym roku ROD Malwa świętować będzie jubileusz 40-lecia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

