Piła. Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolach. Jak zapisać dziecko?

- 105 wolnych miejsc wystarczy, by przyjąć wszystkie dzieci z miasta w wieku od trzech do sześciu lat. Niekoniecznie do wybranego przedszkola, ale do któregoś na pewno. W pierwszym naborze wystartowało sporo dzieci spoza gminy i dzieci młodszych niż trzy lata, które mogą przyjęte dopiero w ostatnim etapie, kiedy zostaną wolne miejsca - mówi Sebastian Dzikowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Nabór uzupełniający odbywa się elektronicznie. Ze strony nabór należy wypełnić i wygenerować wniosek, wydrukować go i dołączyć oświadczenia, a następnie dostarczyć je do wybranego przedszkola. We wszystkich przedszkolach są skrzynki, w których bez kontaktu z pracownikami można bezpiecznie zostawić dokumenty.

Jeśli ktoś nie może wydrukować i złożyć ich w ten sposób, może wysłać maila do przedszkola z informacją o złożeniu wniosku przez system (podając PESEL dziecka i identyfikator wniosku). Dokumenty w wersji papierowej mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym, kiedy sytuacja epidemiologiczna wróci do normy.