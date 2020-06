Piła. Sekcja RaceRunning Fundacji Złotowianka wznowiła treningi. Obejrzyjcie zdjęcia, których autorem jest Grzegorz Buśko

RaceRunning to sport kierowany głównie do niepełnosprawnych. Mogą uprawiać go osoby, które od lat nie wstają z wózka inwalidzkiego, a na treningach chodzą one i biegają. Niedawno pilska sekcja RaceRunning Fundacji Złotowianka po dłuższej przerwie wznowiła treningi. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które wykonał Grzegorz Buśko

