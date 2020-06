Piła. Stary cmentarz przy al. Powstańców Wlkp. w dużej części jest zaniedbany. Zobaczcie zdjęcia

Po II wojnie światowej cmentarz przy Al. Powstańców Wlkp. był w gestii pilskiej parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego. W 1964 r. odbyły się ostatnie pochówki, a potem stał się on własnością Skarbu Państwa. Ćwierć wieku później zwrócono go parafii św. Antoniego, a w 1997 r. przekazany został parafii św. Stanisława Kostki, której własnością jest do dnia dzisiejszego.

Tylko niewielka część grobów jest obecnie zadbana. Wśród nich jest kilka zabytkowych "perełek". Pozostałe są zaniedbane, w większości bez napisów. Z niektórych grobów pozostały jedynie pojedyncze elementy wystające spod trawy. Czy można doprowadzić ten cmentarz do ładu? Zadanie zapewne trudne, ale przynajmniej częściowo do wykonania. Tylko kto tym się zajmie?