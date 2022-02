Piła stawia na sport. Kolejne kluby z dofinansowaniem

- 169 tys. 500 złotych trafia do kolejnych pilskich klubów sportowych, to wsparcie m.in. dla tancerzy, modelarzy i siatkarzy, a także dla żeglarzy czy lekkoatletów z naszego miasta. To druga transza wsparcia na szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach oraz organizację wydarzeń. Łącznie na wsparcie młodych sportowych talentów przekazaliśmy w tym roku już 580 960 złotych - informuje Urząd Miasta Piły.