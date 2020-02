Piła szykuje się do podwyżek cen biletów MZK. Sprawdź jakich!

Ostatnia podwyżka biletów miejskiej komunikacji w Pile była w 2009 roku i to właśnie ma być głównym powodem tej, która dopiero ma nastąpić. Na razie są tylko propozycje. Cena biletu jednorazowego normalnego ma wzrosnąć do 3 złotych, ulgowego do 1,50 złotych. Nic się zmieni, gdy chodzi o cenę miesięcznego biletu sieciowego, który nadal będzie kosztował 94 zł. Podobnie jak bilet 90-dniowy, który będzie kosztował tyle samo co teraz czyli 240 złotych.

W górę pójdą jednak cena "sieciówki" ważnej od poniedziałku do piątku - z 74 do 80 złotych oraz biletu 15-dniowego sieciowego - z 52 do 66 złotych. Wrośnie także cena "sieciówki" na okaziciela - ze 132 do 150 złotych. Podrożeją także bilety trasowane, które po podwyżce mają kosztować 70 złotych (za bilet od poniedziałku do piątku) i 90 złotych (za bilet ważny przez cały tydzień). Do 10 złotych wzrośnie także cena biletu jednodniowego. Osłodzić podwyżki ma nowy bilet w ofercie MKZ - półroczny bilet miesięczny za 420 złotych.