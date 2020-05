Piła. Tak wyglądały 10 lat temu zawody motocrossowe na pilskim torze. Obejrzyjcie niepublikowane dotąd zdjęcia

W Pile 8 maja 2010 r. odbyła się zaległa I runda Mistrzostw Zachodniej Strefy Polski. Do zawodów zgłosiło się 61 zawodników z zachodniej części Polski. Podczas tych zawodów odbył się po raz pierwszy egzamin na licencję C (dotychczasowa klasa amator), do którego przystąpiło 38 zawodników.

Poziom pilskich zawodów był bardzo wysoki. W niektórych klasach zacięta walka trwała do ostatnich metrów. W klasie licencja Paweł Fajok walczył przez całe półtorej godziny z Korbylewskim Maciejem z KM Szczecin. Jako trzeci w tej klasie linię mety minął Michał Czochralski z Unii Poznań a na czwartej pozycji z "paną" w tylnym kole Marcin Popiołek. Kolejny nasz zawodnik Wojtek Dumke po dwóch okrążeniach wycofał się z powodu defektu motocykla.

>>> Zobacz także: Galeria zdjęć z II Rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego Cross Country w Pile w 2019 r.