Piła. Wozy strażackie pod wieżowcami? Spokojnie, to tylko rozpoznanie

Sprawdzają nie tylko rozmieszczenie hydrantów, ale także możliwość dojazdu i rozstawienia specjalistycznego sprzętu jak podnośnik i drabina oraz prowadzenie w tych warunkach akcji gaśniczej.

- Samochodem gaśniczym nie musimy parkować przed klatką, ale podnośnikiem już tak, żeby przeprowadzić ewakuację z najwyższych pięter. Jeżeli dojazdy pożarowe i drogi pożarowe będą zablokowane może doprowadzić to do tragedii. Dlatego apelujemy do kierowców, by nie traktowali dróg pożarowych jako miejsc parkingowych - mówi Zbigniew Szukajło, rzecznik pilskiej straży i dowódca JRG nr 2.

Dziś, w poniedziałek, 30 grudnia strażacy z "dwójki" ćwiczyli na wieżowcu na Śniadeckich, a "jedynka" na wieżowcu przy Wojska Polskiego.