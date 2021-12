Piła. Wybuch pieca w kamienicy na alei Poznańskiej

Dlaczego piec wybuchł? Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jedna z kobiet mieszkających w kamienicy spędzała święta poza domem. Tymczasem w tych dniach słupki termometrów spadły poniżej kilkunastu stopni na minusie i instalacja c.o. zamarzła. Piec udało się rozpalić, ale skumulowana w nim energia, która z powodu zamarzniętych rur nie miała możliwości swobodnego ujścia, doprowadziła do wybuchu.

Do zdarzenia doszło kilka minut po godz. 15.00. W budynku znajdowały się dwie kobiety, które zdołały same go bezpiecznie opuścić. Siła wybuchu rozsadziła nie tylko rury od c.o., ale spowodowała również pęknięcie ściany kamienicy. Należący do miasta budynek, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, miał być przeznaczony wkrótce do rozbiórki. Wybuch pieca tylko to przyspieszy.

- Urządzenia grzewcze jeżeli mają prawidłowo funkcjonować, a tym samym nie stwarzać dla nikogo zagrożenia, powinny być serwisowane. Dotyczy to również takich sytuacji, kiedy podejrzewamy, że instalacja może być zamarznięta. Lepiej wezwać fachowca niż ryzykować spowodowanie wybuchu - mówi Paweł Kamiński, zastępca komendanta powiatowego straży pożarnej w Pile.