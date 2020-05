Piła. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wystawy „100 lat pilskiego lotnictwa”, która odbyła się na lotnisku w 2016 roku

We wrześniu 2016 roku na pilskim lotnisku w schronohangarze nr 5 odbyła się wystawa pod nazwą „100 lat pilskiego lotnictwa”. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Tuż po otwarciu wystawy hangar był pełen ludzi, chcących obejrzeć to, co zostało z lat chwały pilskiego lotnictwa i poznać bliżej historię tego niezwykłego miejsca. Większość eksponatów pochodziła ze zbiorów Pilskiego Muzeum Wojskowego, a ich ekspozycja przygotowywana byka przez trzy miesiące.

