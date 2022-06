Pilanka Hanna Krajewska mistrzynią świata w nordic walking!

W imprezie udział wzięło blisko 1000 uczestników, którzy rywalizowali na dystansach 5 km, 10 km i 21 km w różnych kategoriach. Pilanka Hanna Krajewska, reprezentantka Kijomaniaków Chodzież, podopieczna trenera Andrzeja Smolarskiego, zwyciężyła w tych zawodach dwukrotnie. Triumfowała w eliminacjach i w finale, bijąc rekord życiowy z czasem 30:11:62 i zdobywając tytuł mistrzyni świata w open i w kategorii wiekowej 16-29 lat!

- Do tej pory nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło, ale pewnie za jakiś czas to do mnie dotrze – nie ukrywa Hanna Krajewska. - Sama nie byłam pewna, czy warto w ogóle przyjechać na te zawody i wystartować. Moje ostatnie występy sportowe nie należały do najlepszych. W końcu jednak pojechałam, ale bez większych oczekiwań. Postanowiłam, że wystartuję na dystansie 5 km. Miałam mocną konkurencję, nie będę tego ukrywać. Emocje były ogromne, ale wróciłam z dwoma złotymi medalami.