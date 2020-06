Pilanka walczy z nowotworem. Dla przyjaciół jest bohaterką, a dla syna całym światem!

Największy skarb to dobry przyjaciel. Pani Malwina z Piły ma to szczęście, że otoczona jest takimi skarbami na co dzień. One zawsze stoją za nią murem i w razie potrzeby wyciągają pomocną dłoń. Teraz organizują dla niej wyjątkową urodzinową niespodziankę. Niespodziankę, która może uratować jej zdrowie i życie.

Pani Malwina przeżywa obecnie bardzo trudne chwile. Przyjaciele są jej potrzebni bardziej niż zwykle.

- Moja przyjaciółka i pilanka walczy z bardzo agresywnym nowotworem piersi. Jest to wspaniała dziewczyna, którą życie nigdy nie oszczędzało. Pomimo wielu problemów jest to osoba, która jest zawsze uśmiechnięta i pogodna. Razem z koleżankami ze szkoły średniej postanowiłyśmy zrobić jej prezent na urodziny i zrobiłyśmy internetową zrzutkę na jej leczenie. Chcemy wspomóc ją finansowo - z prośbą o nagłośnienie akcji charytatywnej napisała do nas pani Krystyna Pastewska.