Piłka nożna. Akademia Piłkarska Soccer Stars wkracza w kolejny sezon dobrze przygotowana

Przez cały czas Akademia prowadzi nabór do najmłodszej grupy skrzat i to z sukcesami, ponieważ od września wystartują z treningami aż trzy grupy właśnie tych najmłodszych pociech. Dodatkowo trenować będą po dwie grupy w kategorii żak, orlik i młodzik oraz po jednej grupie najstarszych piłkarzy, czyli trampkarzy oraz juniorów starszych.

Większość zajęć odbywa się na stadionie piłkarsko-żużlowym w Pile przy ul. Bydgoskiej, a młodsze grupy trenują na orlikach w SP nr 2 przy ul. Bydgoskiej i SP nr 4 przy ul. Grabowej. Wszystkie grupy zrzeszają ponad 130 zawodników.

W Akademii Soccer Stars zajęcia prowadzi aktualnie dziewięciu trenerów, którzy posiadają nie tylko odpowiednie uprawnienia, ale także doświadczenie piłkarsko-trenerskie. Nowinką od tego sezonu będą treningi mentalne prowadzone przez specjalistkę w tej dziedzinie Alinę Zawadę Meszyńską, które na pewno świetnie uzupełnią treningi i będą przyczyniały się do tego, młodzi piłkarze przychodzili z radością na każde zajęcia.

Zarząd klubu i jego trenerzy serdecznie zapraszają do udziału w zajęciach treningowych. Prowadzony jest nabór już od rocznika 2016 aż do uczniów szkoły średniej. Każdy zainteresowany może przyjść na kilka darmowych treningów, by przekonać się o jakości pracy, jak i świetnej atmosferze o którą dbają trenerzy. Wszelkie informacje na stronie: www.mmsoccerstars.pl oraz na stronie FB Akademii lub pod telefonem 532 520 235.