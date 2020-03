Piłka nożna. Hydro Lubuszanin Trzcianka i Iskra Szydłowo rozpoczęły ligowe boje

W IV lidze Hydro Lubuszanin Trzcianka udał się do Koła, aby tam zmierzyć się z zamykającą tabelę Olimpią. Nasz zespół był zdecydowanym faworytem tej potyczki, bo gospodarze znacznie odstają poziomem od pozostałych drużyn i w rundzie jesiennej zdobyli jedynie dwa punkty.

Niespodziewanie w tym spotkaniu prowadzenie objęli miejscowi, którzy w 8. minucie umieścili piłkę w bramce „Lubu”. Nasza drużyna nie potrafiła szybko odpowiedzieć golem i dopiero tuż przed zakończeniem pierwszej połowy z rzutu karnego na 1:1 wyrównał Rafał Majtyka.

Wynik remisowy utrzymywał się do 77. minuty. Wówczas to na listę strzelców wpisał się Piotr Przygocki, który świetnym uderzeniem z około 20 metrów pokonał bramkarza gospodarzy. Zespół z Trzcianki nie zadowolił się nikłym prowadzeniem i dążył do strzelenia kolejnej bramki. Udało się to dopiero w 90. minucie (w doliczonym czasie), kiedy to Marcin Urbański z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki.

W najbliższą sobotę o godz. 16.00 Hydro Lubuszanin Trzcianka zainauguruje rundę wiosenną przed własną publicznością. Nasz zespół zmierzy się z Tarnovią Tarnowo Podgórne, w kadrze której znajdują się Błażej Telichowski i Zbigniew Zakrzewski, dwaj byli zawodnicy Lecha Poznań.

Zaległy mecz w V lidze rozegrała Iskra Szydłowo. W Margoninie zremisowała ona z trzecim w rozgrywkach Leśnikiem 2:2 (1:0). Obie bramki dla naszego zespołu zdobył Adrian Mikołajczyk. Szydłowianie utrzymali pozycję wicelidera.