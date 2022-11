Piłka nożna. Porażka Noteci Czarnków, remis Iskry Szydłowo. Aż 11 bramek w Łobżenicy!

Noteć Czarnków tym razem rywalizowała w Skarszewie. Miejscowa Victoria walczy raczej o utrzymanie w IV lidze, ale nie przeraziła się lidera rozgrywek. Mecz zaczął się nie najlepiej, bo już w 2' gospodarze wyszli na prowadzenie po samobójczym strzale Kacpra Antczaka. Czarnkowianie rzucili się do odrabiania straty, ale to miejscowi zdobyli dwa kolejne gole. Noteć odpowiedziała bramką Piotra Rychlewskiego po stałym fragmencie gry i zawodnicy zeszli do szatni na przerwę przy wyniku 3:1. W drugiej części spotkania wynik nie uległ on zmianie.

Wyjazdowym przeciwnikiem Iskry Szydłowo była Warta Międzychód, przedostatni zespół rozgrywek. Szydłowianie, będący od pięciu kolejek bez porażki, prowadzili do przerwy 1:0 po golu Mateusza Górnego w 32’. Na początku drugiej połowy gospodarze wyrównali na 1. W 62’ Iskra ponownie wyszła na prowadzenie. Dośrodkowanie Adriana Pietrowskiego na gola zamienił strzałem głową Adrian Mikołajczak. Gospodarze zdobyli gola w 86’, ustalając wynik meczu na 2:2.