Piłka nożna. Prezentujemy nowe twarze w Hydro Lubuszaninie Trzcianka

Piłkarze Hydro Lubuszanina Trzcianka, podobnie jak inne drużyny, nie wybiegną szybko na ligowe boiska. Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformował bowiem, że w związku z aktualną sytuacją związaną z wprowadzonym stanem epidemii i wynikającym z tego przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie okresie, mecze Fortuna I ligi, II ligi, III ligi oraz pozostałych klas rozgrywkowych piłki nożnej i futsalu, zarówno kobiet i mężczyzn (wszystkich kategorii wiekowych) zostały odwołane do 26 kwietnia tego roku. Żużlowa centrala dodaje, że o ewentualnych decyzjach w zakresie wznowienia rozgrywek przed upływem tego terminu, ustalenia dat rozegrania zaległych meczów lub konieczności odwołania kolejnych zawodów, federacja będzie informować niezwłocznie po ich podjęciu. Zespoły IV ligi rozegrały dotąd 17 kolejek. Następna miała się odbyć 14-15 marca, ale ze względu na zagrożenie epidemiczne mecze zostały odwołane. Tydzień wcześniej Hydro Lubuszanin Trzcianka rozegrał awansem spotkanie z outsiderem rozgrywek Olimpią Koło, wygrywając na wyjeździe 3:1. Aktualnie nasz zespół plasuje się na szóstym miejscu (mając jeden mecz więcej od rywali) i traci do prowadzącego LKS Gołuchów 5 punktów.

W drużynie Lubuszanina pojawiło się siedem nowych twarzy. Do kadry doszli dwaj obcokrajowcy: Brazylijczyk Breno Fagundes i Gruzin Emihrad Giga Mchedlidze. Ten pierwszy jest pomocnikiem, drugi obrońcą, który już wcześniej miał okazję do występów w naszym zespole.

Sternicy klubu z Trzcianki wzmocnili drużynę pięcioma piłkarzami krajowymi. Najstarszym z nich jest Marcin Urbański, 25-letni pomocnik (także napastnik), którego znamy z występów w piątoli-gowej Iskrze Szydłowo. Z Noteci Czarnków przyszedł obrońca Adrian Jessa, a z Fortuny Wieleń pomocnik Szymon Turek.

Skład uzupełniają młodzi pomocnicy: Błażej Strzelecki i Paweł Chromiec. Ten drugi grał ostatnio w juniorskiej drużynie z Trzcianki. Czy nowopozyskani zawodnicy wniosą nową jakość do Lubuszanina? Na to wszyscy liczą.