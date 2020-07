Piłka nożna. W Bronisławkach odbył się turniej ku pamięci zmarłych zawodników. Zobaczcie zdjęcia

Do walki o okazały Puchar Burmistrza Romana Wroteckiego przystąpiło dziesięć drużyn, choć chętnych do udziału w turnieju zespołów było więcej. Mecze odbywały się równolegle na dwóch boiskach. Najpierw rywalizacja toczyła się w grupach, systemem każdy z każdym. Najlepsze zespoły awansowały do półfinałów, a te które z nich wyszły zwycięsko spotkały się w finale.

W grupie A triumfowała Unia Ujście, przed Notecią Dziembowo. Na kolejnych miejscach uplasowały się ekipy: Quo Vadis Chludowo, Przyjaciele i Kruszewo. W grupie B najlepsza była Drużyna Pawła, która wyprzedziła Lotnika Piła. Kolejne pozycje zajęły: Team Piła, Noteć Czarnków i Piast Głubczyn.

W półfinale Drużyna Pawła uległa Noteci Dziembowo 0:2, a Unia Ujście rozprawiła się z Lotnikiem Piła 6:1. Pokonane zespoły spotkały się z w spotkaniu o trzecie miejsce. Po zaciętym, obfitującym w wiele bramek spotkaniu, Lotnik Piła pokonał Drużynę Pawła 5:4.

Do walki o pierwsze miejsce stanęły ekipy Unii Ujście i Noteci Dziembowo. Po wyrównanej grze o jednego gola lepsza była Noteć Dziembowo, która pokonała rywali 2:1 i mogła się cieszyć ze zdobycia głównego trofeum turnieju.

Przyznano także nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem został Adrian Januchowski (Noteć Dziembowo), a MVP turnieju Ireneusz Ślebioda (Lotnik Piła). Wybrano także najsympatyczniejszego zawodnika. Został nim Wojciech Suchta (Noteć Dziembowo).

Turniej stał na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym. Podkreślało to wielu uczestników zmagań w niewielkich Bronisławkach, którzy zapewne za rok ponownie przyjadą do tej miejscowości, aby uczcić pamięć zmarłych zawodników miejscowej Błyskawicy.