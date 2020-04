Piłka nożna. Zawodnicy Hydro Lubuszanina Trzcianka otrzymali od trenera rozpiskę treningów

Piłkarze Hydro Lubuszanina Trzcianka trenują indywidualnie. Skupiają się głównie na podtrzymaniu wypracowanej wcześniej siły, szybkości i wytrzymałości. Do tego dochodzą zabawy z piłką, jeśli oczywiście ktoś ma takie możliwości.

- Wszyscy nasi zawodnicy dostali indywidualne rozpiski, z tym co mają w danym mikrocyklu tygodniowym wykonywać – zdradza Jarosław Feciuch, trener Hydro Lubuszanina Trzcianka. - Mam na tyle profesjonalnych zawodników w swoim zespole, że nie muszę się martwić o realizację tego co sobie zakładamy. Trenują oni trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. W sobotnim terminie trening przypomina mecz. Wiadomo, że w warunkach domowych nie wszystko można zrobić idealnie, ale w miarę możliwości realizują plan. Piłkarze pozostają ze mną w kontakcie, więc mam informacje o ich treningu. Robimy to po to, aby podtrzymać dyspozycję na którą przez całą zimę pracowaliśmy. Chodzi o to, by siła, szybkość i wytrzymałość pozostały w organizmie. Typowo piłkarskich treningów nikt nie ma teraz możliwości wykonać. W przypadku gdyby udało się wrócić do rozgrywek to będą oni fizycznie przygotowani. Najważniejsze jest to żebyśmy byli zdrowi i wkrótce spotkali na wspólnych treningach.