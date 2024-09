Pilkon 2024 w Pile. To już ostatni dzień Pilskiego Festiwalu Fantastyki

- Zapraszamy wszystkich pasjonatów fantastyki, gier oraz technologii komputerowych do pilskiego UAMu na ósmą edycję Pilkonu! Przewidujemy trzy dni świetnej zabawy. Startujemy w piątek 30 sierpnia o godzinie 16:00, a zabawa potrwa do niedzieli 1 września, do godziny 17:00. Na teren festiwalu komfortowo dojedziecie autobusem linii 3 lub 3K. Z przystanku czeka Was ok. 10 minut marszu - zapraszają organizatorzy.