Pilscy Patrioci też pomagają. Zbiórka trwa, możesz się przyłączyć!

A było tych zbiórek już sporo. Do tej pory Pilscy Patrioci, wraz z kibicami Lecha Poznań, dwa razy w roku zbierali dary, które trafiały później do naszych rodaków żyjących na Kresach. Tym razem, zamiast wielkanocnej zbiórki dla Kresowiaków, Damian i jego przyjaciele zainicjowali akcję dla osób, które niosą pomoc innym w naszym najbliższym sąsiedztwie: - Epidemia koronawirusa sprawiła, że postanowiliśmy wesprzeć lekarzy, służby mundurowe i wszystkich tych, którzy w trudnych warunkach walczą o nasze zdrowie. Najbardziej zależało nam na środkach higieny osobistej, płynach do dezynfekcji, rękawiczkach i maseczkach, kombinezonach, ręcznikach papierowych oraz mydłach. Przez pierwsze dni zbiórki czekaliśmy na dobrych ludzi w Kolejowym Sklepie Sportowym przy Staromiejskiej w Pile, ale teraz - ze względu na ograniczenia - stawiamy na kontakt internetowy oraz zachęcamy do wpłacania pieniędzy na konto. Wszystkie zgromadzone w ten sposób środki przeznaczymy na zakup kombinezonów. Wiemy, że one są teraz najbardziej potrzebne. Jeśli ich również zabraknie w sklepach z artykułami BHP, wtedy pieniądze przeznaczymy na żywność i napoje dla medyków oraz służb mundurowych - relacjonuje Damian Jagła.

Jak twierdzą organizatorzy, w najbliższym czasie główna część darów trafi do pilskiego szpitala. Druga dobra informacja dotarła z Poznania: jeszcze w ten weekend organizatorzy bliźniaczej akcji w stolicy Wielkopolski przekażą część zebranych darów właśnie do Piły.

I najważniejsze - jak można pomóc? Pieniądze można wpłacać na rachunek: 93 1240 3695 1111 0010 9377 9455 (dopisek: "Walka z wirusem"). - Każdy grosz zostanie rozliczony - informują Pilscy Patrioci. Gdyby ktoś pragnął przekazać dary rzeczowe, powinien skontaktować się z Damianem Jagłą za pośrednictwem Facebooka.

Walka trwa.