Pilscy policjanci deportowali 36-letniego Gruzina

W połowie marca policjanci z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Pile pełnili służbę na terenie miasta. Podczas legitymowania 36-letniego obywatela Gruzji i sprawdzania jego danych w systemie informatycznym, okazało się, że mężczyzna przebywa na terenie Polski nielegalnie. Mężczyzna nie posiadał odpowiednich dokumentów uprawniających go do pobytu w naszym kraju.

- W związku z tym mundurowi zatrzymali obywatela Gruzji, który trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze pod nadzorem naczelnika Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Pile wszczęli wobec mężczyzny procedurę deportacyjną, wykonując wiele czynności, w tym kierując do Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Policjanci przetransportowali 36-letniego obywatela Gruzji do placówki Straży Granicznej w Poznaniu - informuje podkom. Żaneta Kowalska z KPP w Pile.