Pilscy policjanci wyróżnieni za zaangażowanie i wzorową służbę

Komendant Powiatowej Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski wyróżnił policjantów, którzy pomimo dużego obciążenia pracą, swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem znacząco przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Piły oraz całego powiatu pilskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się mundurowi, którzy zatrzymywali przestępców na gorącym uczynku oraz poszukiwanych. Nagrodami zostali uhonorowani policjanci, którzy realizowali zadania prewencyjne, kryminalne, a także funkcjonariusze, którzy skutecznie dbali o bezpieczeństwo na drodze.

- Od początku 2020 roku policjanci z Piły do popełnionych przestępstw zatrzymali ponad 300 osób, a kolejne 125 zatrzymań to osoby ukrywające się przed organami ścigania. Pilscy policjanci ujawnili również około 100 nietrzeźwych kierujących. W porównaniu do roku ubiegłego o blisko 300 osób więcej doprowadzono do wytrzeźwienia. Przez ten okres funkcjonariusze prowadzili skuteczne działania w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, ujawniali sprawców kradzieży, rozbojów oraz zajmowali się grupami przestępczymi, które prowadziły nielegalny handel towarami. Dodatkowo mundurowi codziennie kontrolowali osoby objęte kwarantanną. W pewnym momencie było to przeszło pół tysiąca osób, z którymi codziennie nawiązywano kontakt - przedstawia mł. asp. Jędrzej Panglisz, rzecznik prasowy KPP w Pile.

Nagrodę otrzymała również Przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji przy Komendzie Powiatowej Policji w Pile pani Anna Podemska, która bardzo aktywnie przyczyniła się do pozyskania środków ochrony osobistej dla policjantów oraz pracowników komendy. Wspólnie z komendantem wyróżnienie wręczył Przewodniczący Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat - Grzegorz Rzymski.