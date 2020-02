Pilska Liga Futsalu. Znamy już mistrza Ekstraligi. Kto na podium? Zobaczcie zdjęcia z meczów 13. kolejki

Z ekstraligowych spotkań na czoło wysuwała się potyczka pomiędzy Eltomem i BestDrive Mrotek. Ta pierwsza drużyna wcześniej pokonała w zaległym meczu Szafę 1:0. Zwycięstwo ekipy BestDrive Mrotek oznaczało zdobycie przez ten zespół tytułu mistrzowskiego. Tak też się stało. Lider pokonał Eltom 6:2 i może się cieszyć z triumfu bez względu na rozstrzygnięcia w ostatniej kolejce. W pozostałych spotkaniach Ekstra-ligi Futsal Junior Piła uległ Copy System 4:13, a Kozieł Trans pokonał Sokół 4:1.

W I lidze do końca o pierwsze miejsce walczyć będą Skup Złomu Cichy i SM Jadwiżyn. Ta pierwsza drużyna wygrała wysoko 10:4 z Conbuildem, druga pokonała Trans-Wojera 3:1. W innych spotkaniach Asta-Bud uległ Apisowi Plus 3:4, a Leroy Merlin przegrał 3:6 z KP Piła.

Niespodzianka wydarzyła się w II lidze. Qubiqa pokonała bowiem 4:3 prowadzący w niej Darpol Kaczory. Drugie w rozgrywkach Apartamenty Stay99 uporały się 4:0 z Alpinexem i wraz z Qubiqą mają tylko dwa punkty straty do lidera. Ponadto Szkoła Jazdy Sukces Sukces wygrała 7:4 z Eurodachem, a Wyspiarz 4:3 ze Styku Transport i Spedycja.