Pilski Zespół Taneczny „Szafirki” uświetniał w ostatnich latach Dzień Matki. Zobaczcie zdjęcia

Pilski Zespół Taneczny „Szafirki" pod kierownictwem Jolanty Łapińskiej nie zapominał o Dniu Matki, uświetniając to święto swoimi występami. Przypominamy galerię zdjęć z maja 2018 roku, kiedy to w wypełnionej po brzegi Sali Widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile odbył się koncert tego Zespołu. Było na co patrzeć!

