Pilskie centrum pobrań już działa. Mieszkańcy chętnie zgłaszają się na bezpłatne badania!

We wtorek 16 czerwca, oficjalnie otwarto centrum pobrań prób COVID-19 drive-thru. Będzie ono działać - w godz. od 10 do 19 - do piątku 19 czerwca. W tym czasie przebadanych na obecność koronawirusa może zostać około tysiąc mieszkańców powiatu pilskiego i powiatów ościennych.

Z okazji otwarcia centrum pobrań odbył się briefing prasowy z udziałem wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, dowódcy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Rafała Miernika, parlamentarzystów (m.in. Marty Kubiak, Grzegorza Piechowiaka, Adama Bogrycewicza i Krzysztofa Czarneckiego) oraz prezydenta Piły Piotra Głowskiego.

- Jest mi niezmiernie miło, że dziesiątym punktem na mapie Wielkopolski - punktem pobrań drive-thru jest Piła. To tutaj na północy Wielkopolski odnotowujemy najmniejszą liczbę zakażeń. To bardzo cieszy. To ogromna dyscyplina mieszkańców północy Wielkopolski i powiatu pilskiego. Na tle Wielkopolski powiat pilski wygląda bardzo dobrze. Jeśli chodzi o Wielkopolskę to w tej chwili mamy 4 tys. 300 osób w kwarantannie, 2 tys. 400 osób zakażonych. Jeśli chodzi o powiat pilski to 25 osób zakażonych. Statystyki pokazują, że to właśnie tutaj na północy ta zapadalność na COVID-19 jest najniższa i to nas bardzo cieszy. Chcielibyśmy, aby takie statystyki były w pozostałych powiatach Wielkopolski szczególnie na południu - powiedział Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.