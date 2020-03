Pilskie targowiska. Od dzisiaj wchodzą w życie duże zmiany

Robienie zakupów na targowiskach od dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Musimy stosować się do zaleceń i uzbroić w cierpliwość. Wszystko to jest bowiem dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Gdzie i jakie zmiany obowiązują?

Ograniczony zostanie czas funkcjonowania targowiska przy ul. Rynkowej 42 (duży rynek) od godz. 8.00 do 14.00 (8.00 – 12.00 sobota) oraz od 8.00 do 16.00 (sobota 8.00 – 14.00) dla targowiska przy ul. Witosa (mały rynek). Powstaną na nich strefy, w których będą obowiązywały ograniczenia liczby klientów. Dostęp do stref regulował będzie uprawniony pracownik spółki Tarpil. Wobec osób łamiących zakaz będzie prowadzone postępowanie mandatowe przez Straż Miejską.

Na targowisku nr 1 (ul. Rynkowa) ograniczenie będzie obowiązywało w przestrzeni pod dachem, gdzie jednorazowo będzie mogło przebywać do 50 klientów. Strefa ta będzie wygrodzona, a wejście do niej będzie możliwe tylko od strony DH Merkury. Punkty handlowe w przestrzeniach zabudowanych mogą funkcjonować jak dotychczas, jednak z zachowaniem środków ostrożności (jeden klient w sklepie, kolejka z zachowaniem półtorametrowej odległości pomiędzy klientami powinna ustawiać się na zewnątrz pawilonu/sklepu.