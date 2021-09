Piotr Łosoś, burmistrz Łobżenicy: Zaszczepienie się przeciwko wirusowi COVID-19 jest wyrazem odpowiedzialności

Przez długi czas czekaliśmy na szczepionkę, która miała uchronić nas przed skutkami pandemii. Mamy ją, ale nie wszyscy chcą dać się zaszczepić. Z czego Pana zdaniem to wynika?

Głosy wątpliwości „Szczepić się czy też nie” słyszę również w moim otoczeniu. Myślę, że wynikają one z obaw o ewentualne skutki uboczne oraz brak pewności, że szczepionka jest w pełni bezpieczna ponieważ powstała tak szybko. Przeprowadzone badania potwierdzają jednak, że szczepionka obniża ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Pandemia trwa już ponad półtora roku. Wszystkim nam zależy, aby nareszcie wrócić do normalności - jedynie dzięki masowym szczepieniom jest to możliwe.

Czy mieszkańcy gminy Łobżenica chętnie się szczepią?

Już prawie połowa mieszkańców naszej Gminy się zaszczepiła. Przeprowadzona w ostatnim tygodniu akcja szczepień bez rejestracji pokazała, że chętnych na szczepienia przeciw COVID-19 nie brakuje. Dbamy o to aby umożliwić naszym mieszkańcom szczepienie się w dogodnym dla nich czasie.