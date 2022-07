Piotr Przygocki z Futsalu Powiat Pilski zagrał w Akademickich Mistrzostwach Świata w Portugalii

W Portugalii odbyły się Akademickie Mistrzostwa Świata w Futsalu. W reprezentacji Polski zagrał w nich Piotr Przygocki, na co dzień zawodnik Futsalu Powiat Pilski. Wystąpił on we wszystkich spotkaniach biało-czerwonych, którzy uplasowali się na wysokim, piątym miejscu.

W pierwszym meczu reprezentacja Polski po wyrównanym spotkaniu uległa Czechom 4:5. Początek nie był więc udany, ale już w następnym spotkaniu Polacy pokazali klasę, gromiąc Arabię Saudyjską 11:4. Piotr Przygocki zdobył w tym meczu bramkę, trafiając do bramki w 23’.

Polacy awansowali do ćwierćfinałów, w których ich przeciwnikiem była Ukraina. Nasza reprezentacja wysoko uległa rywalom 0:7. W półfinale batalii o piąte miejsce nasz zespół pokonał Słowację 4:2. Bardzo zacięty był finał walki o piątą lokatę. W regulaminowym czasie gry padł remis 2:2 i o wygranej decydowały rzuty karne. Nasi piłkarze wygrali je 5:4, a ostatnie trafienie zadał Argentyńczykom Piotr Przygocki.