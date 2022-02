PKP w Pile. Tak dawniej wyglądał nasz dworzec! [ZOBACZ ZDJĘCIA]

26 lipca 1851 roku - dokładnie 160 lat temu rozpoczęła się historia pilskiego kolejnictwa. 26 lipca król pruski Wilhelm IV przejechał linią kolejową z Krzyża do Bydgoszczy przez Piłę oficjalnie otwierając to połączenie. Następnego dnia mogli już z niego korzystać pasażerowie.

Budowę linii rozpoczęto w 1848 roku. Około rok po otwarciu przedłużono ją do Tczewa, a kolejne pięć lat później, w 1857 roku - do Frankfurtu nad Odrą, gdzie połączona została z odcinkiem torów biegnących do Berlina. Na początku tylko jednotorowa jednak stanowiła część wielkiej magistrali kolejowej - Królewsko - Pruskiej Kolei Wschodniej, która w roku 1867 połączyła Berlin z Królewcem.