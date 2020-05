Planujesz remont mieszkania? Te rzeczy trzeba uwzględnić

Sam remont to oczywiście wyzwanie, o którego powodzeniu przesądza wiele czynników. Dlatego ważne jest, aby sprawę dobrze przemyśleć i zaplanować. To pozwoli przeprowadzić prace sprawnie i oszczędzi nam stresu i niepotrzebnych problemów. Słowem-kluczem jest tutaj PLAN. Oto 10 czynników, które na pewno musimy uwzględnić.

Wiele prac remontowych można wykonać samodzielnie – malowanie ścian, czy tapetowanie nie jest trudne, ale są też prace, które wymagają doświadczenia. Zastanów się dobrze, co możesz zrobić samodzielnie, a co może sprawić Ci trudność. Do poważniejszych prac lepiej zatrudnić specjalistów, szczególnie jeśli w grę wchodzą prace instalacyjne (niektóre z nich muszą przeprowadzić osoby z odpowiednimi uprawnieniami, np. podłączenie instalacji gazowych, czy niektóre prace elektryczne). Remont z pomocą przyjaciół lub rodziny to dobry pomysł, ale pamiętaj, że nie wszyscy są urodzonymi majsterkowiczami (nawet jeśli deklarują, że jest inaczej).