Płotki w Pile - przenosimy się w czasie z Danielem Cichym do 1987 roku. Co to był za klimat! [ZOABCZ ZDJĘCIA] Martin Nowak

Fotograf Daniel Cichy, tym razem, zabiera nas w podróż do 1987 roku. Jest lato, a na Płotkach w Pile trwają wodne zabawy... Bliska ludziom jest natura i spontaniczność. Taki klimat to my lubimy.