Po alkoholu i narkotykach są jak tykające bomby na drodze. Wpadli kolejni kierowcy

W miniony weekend funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pile i Komisariatu Policji w Wyrzysku zatrzymali na terenie naszego powiatu łącznie sześciu nieodpowiedzialnych kierowców. Pięciu z nich było pod wpływem alkoholu.

Niechlubnym rekordzistą okazał się kierujący motorowerem 22-letni mieszkaniec gminy Łobżenica, który w wydychanym powietrzu miał ponad promil alkoholu.

Funkcjonariusze w ramach pełnionych służb zatrzymali także 40-letniego kierowcę, który prowadzili swój pojazd będąc pod wpływem narkotyków. Trafił prosto do policyjnego aresztu.

- Apelujemy do kierujących pojazdami, aby wybierając się w podróż zawsze byli wypoczęci i przede wszystkim trzeźwi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu trzeźwości, istnieje możliwość wykonania badania trzeźwości na własną prośbę w każdej jednostce Policji. Przypominamy, że w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, na biurze przepustek znajduje się urządzenie do badania stanu trzeźwości AlcoBlow - mówi podkom. Żaneta Kowalska z KPP w Pile.