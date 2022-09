Po efektownej wygranej w Gołuchowie Noteć Czarnków liderem IV ligi!

LKS Gołuchów przed spotkaniem z Notecią Czarnków przewodził stawce czwartoligowych drużyn i zamierzał tę pozycję utrzymać. Nasz zespół nie przestraszył się jednak rywala i podjął z nim walkę, która zakończyła się sporym sukcesem. Wprawdzie gospodarze prowadzili po pierwszej połowie 1:0, ale w drugiej części meczu to wyłącznie czarnkowianie trafiali do bramki rywala. Uczynili to czterokrotnie, a na listę strzelców wpisali się: Wiktor Kacprzak 3 i Dominik Kluk. LKS uległ Noteci Czarnków 1:4.

Dwa mecze rozegrali piłkarze Iskry Szydłowo. Najpierw w zaległym spotkaniu pokonali oni na swoim boisku Victorię Stęszew 2:0, po golach Mateusza Górnego i Marcelo. Gorzej wypadli szydłowianie na wyjeździe w Kościanie. Miejscowa Odra pokonała Iskrę 2:1, a bramkę dla naszej drużyny zdobył w ostatniej minucie gry Adrian Mikołajczak.

W V lidze szybkimi krokami ze strefy spadkowej wydostaje się Orkan Śmiłowo. Zespół ten pokonał 4:2 we Wronkach Błękitnych. Niestety, pozostałe dwie nasze drużyny nie zdobyły punktów. W Kostrzynie 1922 Lechia wygrała z Pogonią Łobżenica 4:1, a Lubuszanin Trzcianka na własnym boisku uległ Meblorzowi Swarzędz 3:5. W rozgrywkach prowadzi Polonia Chodzież (18 pkt.), przed Leśnikiem Margonin (16). Pogoń Łobżenica zajmuje czwarte miejsce (15), dziewiąty jest Lubuszanin Trzcianka (9), a trzynasty Orkan Śmiłowo (6).