Po Łobżenicy jeździł św. Mikołaj. Zamiast reniferów miał... traktor! [ZOBACZ ZDJĘCIA] Szymon Chwaliszewski

6 grudnia tj. w Mikołajki dzieje się wiele wyjątkowych rzeczy. Nie inaczej było w Łobżenicy, gdzie na ulicy, w sklepie, przychodni, przedszkolu, szkole, czy w urzędzie można było spotkać... św. Mikołaja. To jednak nie wszystko. Poruszał się on w asyście Śnieżynek, które częstowały cukierkami, a zamiast reniferów miał "Byczka", a mówiąc ściślej traktor Ursus C-328, do którego przytroczona była bryczka. Można śmiało stwierdzić, że czegoś takiego nie pamiętają nawet najstarsi Łobżeniczanie. Z kolei Ci młodsi byli z takiej wizyty bardzo zadowoleni. Zapraszamy do galerii zdjęć.