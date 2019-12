"Po pilsku o żużlu" . Książka Wojciecha Dróżdża, która pachnie jak żużel

Nie jest to zwykła historia złożona z nazwisk i dat. To głównie historia miłosna, bo pisana z miłości do czarnego sportu. I chociaż mogła wydarzyć się wszędzie: we Wrocławiu, Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy czy Zielonej Górze, wydarzyła się akurat w Pile. W przypadku Wojciecha Dróżdża zaczęła się w sobotę, 15 maja 1993 roku podczas Turnieju Par, który wygrali zawodnicy gorzowskiej Stali - Marek Hućko i Piotr Świst. 10-letniego wtedy Wojtka Dróżdża na mecz zabrał wujek. Siedzieli na drugim wirażu. Wtedy wszystko się zaczęło.

Synonim dla żużla w Pile? To Wojciech Dróżdż. Kibic z krwi i kości . Kibol jakby to powiedziano w poznańskiej gwarze. To nie tylko chodząca kopalnia wiedzy o żużlu. To także jego głos na stadionie przy Bydgoskiej. Teraz to także jego historia spisana w książce “Po pilsku o żużlu”, która w sobotę miała swoją premierę.

- Przepadłem. I tod razu - wyznaje dziś Wojciech Dróżdż. - Myślę, że większość 10-latków przepadłaby na moim miejscu. To zjawisko dość powszechnie znane.

Chłopięca miłość została na lata. I żadna inna, gdy chodzi o sport, nie zdołała jej pokonać. W tyle została nawet siatkówka. Może dlatego, że w przeciwieństwie do żużla nie miała swojego zapachu. Tymczasem zapach żużla w którym jest wszystko: ryk silników, walka do ostatniego metra, nerwy napięte do granicy wytrzymałości, ogłuszająca radość i jęk zawodu, wciąga się prosto do serca.

Któryś z żużlowych dziennikarzy stwierdził kiedyś, że gdyby były perfumy o zapachu żużla, to by sobie takie kupił. W kolejce po nie ustawiłby się pewnie również Wojciech Dróżdż. Na razie to kolejka ustawiała się do niego. Tak było w sobotę podczas wspomnianej premiery książki “Po pilsku o żużlu” - 262 stron pachnącej żużlem opowieści, którą tworzą również unikatowe zdjęcia z kibicowskich archiwów. Każdy, kto chciał ją mieć, chciał mieć również autograf jej autora, bo ta książka, żużel i Wojciech Dróżdż to jedno. I Piła to wie.