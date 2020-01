Po uchwale Sądu Najwyższego nowi sędziowie z Piły i Trzcianki nie powinni orzekać. Decyzja należy wyłącznie do nich

Beata Ksiądz, abolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin sędziowski zdała w 2010 roku. Już wtedy była związana z Sądem Rejonowym w Pile, w którym rozpoczęła pracę w 2007 jako referent stażysty. Od 2010 roku była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego, a następnie starszego asystenta sędziego w wydziałach: karnym, gospodarczym, rodzinnym i nieletnich oraz cywilnym. We wrześniu została mianowana asesorem w Prokuraturze Rejonowej w Wałczu. W 2018 roku zgłosiła się do konkursu na wolne stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Pile. KRS nominował ją w lipcu 2018 roku. W listopadzie 2018 roku prezydent Andrzej Duda wręczył jej nominację na urząd sędziego.

Pochodzący z Poznania sędzia Łukasz Słomczyński, absolwent prawa na UAM, zdał egzamin sędziowski w 2010 roku. Na stanowisku asystenta sędziego pracował najpierw w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto, później w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Jego ostatnie stanowisko to starszy asystent sędziego w II Wydziale Cywilnym SO w Poznaniu. Warto wspomnieć, że zdobył nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa własności intelektualnej. Był również finalistą ogólnopolskiego konkursu ECJ Moot Court Competention, prestiżowego międzynarodowego konkursu prawa europejskiego oraz współorganizatorem w 2007 roku w Poznaniu Konferencji Central and Eastern European Seminar on IP and Competention. Był jednym z dwóch kandydatów na wakat w Sądzie Rejonowym w Trzciance. Rada rekomendowała właśnie jego. W listopadzie 2018 roku odebrał nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.