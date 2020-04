Pobili, skopali i okradli 28-latka. Sąd aresztował sprawców rozboju w Ujściu

Całe zdarzenie rozegrało się w środowy wieczór, 15 kwietnia, na przystanku autobusowym w Ujściu. 28-letni mieszkaniec Piły wracał od znajomych. Czekał na autobus. Wcześniej pojawili się jednak dwaj agresywni 23-latkowie. Raczej tego nie planowali. Podeszli do 28-latka, zaczęli go bić i kopać. Wyrwali mu też telefon. Przeciwko dwóm napastnikom poszkodowany nie szans. I chyba wolał jak najszybciej o wszystkim zapomnieć, bo nie został w Ujściu i nie poprosił nikogo o pomoc, tylko wsiadł w autobus i pojechał do Piły.

Był jednak świadek tego zdarzenia, który powiadomił policję.

- Funkcjonariusze niezwłocznie dotarli do pokrzywdzonego, ustalili świadków zdarzenia i zabezpieczyli materiał dowodowy. W sprawę włączyli się policjanci z Ujścia, a także pilscy kryminalni - mówi Jędrzej Panglisz, rzecznik pilskiej policji.

Już następnego dnia sprawcy byli w ręku policji. Raczej nie spodziewali się wizyty mundurowych tak szybko, ale nie stawiali oporu przy zatrzymaniu. Trafili na policyjną izbę zatrzymań, a do akcji wkroczyła chodzieska prokuratura, która skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawców. Jak się okazało, dwaj 23-letni mieszkańcy gminy Ujście byli już wcześniej karani, a to nie zadziałało na ich korzyść. 17 kwietnia chodzieski sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące. Za rozbój, a pod taki paragraf podpada zdarzenie na przystanku autobusowym, grozi im do 12 lat więzienia.

- W tym przypadku obywatelska postawa i wzorowa reakcja świadka pomogły, w krótkim czasie dotrzeć do pokrzywdzonego - mówi Jędrzej Panglisz. - Dzięki przekazanej informacji szybko podjęto też działania, których efektem było zatrzymanie sprawców rozboju. Pamiętajmy, że nawet anonimowa informacja przekazana na policyjny telefon alarmowy bardzo często przyczynia się do zatrzymania sprawców przestępstw.