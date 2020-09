Pociągi wodorowe na liniach Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec ? To możliwe

Pociągi wodorowe na liniach Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec oraz Międzychód-Sieraków-Szamotuły?! To może się spełnić w niedalekiej przyszłości.

- Jesteśmy kolejny krok, a nawet dwa dalej w kierunku rewitalizacji linii kolejowej nr 236/390 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec oraz linii 368 z Szamotuł przez Sieraków do Międzychodu. Podczas czwartkowego posiedzenia zarządu województwa wielkopolskiego przyjęliśmy, po konsultacjach społecznych, listę projektów stanowiących wielkopolskie propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. Wśród zapisów są ww. rewitalizacje linii kolejowej z szacunkiem kosztów odpowiednio 400 mln zł i 350 mln zł - mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Ocena projektów będzie realizowana jesienią bieżącego roku przez Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Dodatkowo zarząd województwa podjął uchwałę dotyczącą planu zgłoszenia do Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku także m. in. w/w linii kolejowych.