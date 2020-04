Poczta Polska żąda danych wyborców. Prezydent Piły odmawia. Tak samo burmistrz Trzcianki

- Do tej pory przynajmniej udawano, że wszystko jest prowadzone w jakiś demokratycznych ramach. Jeżeli ten nocny mail został rzeczywiście wysłany przez Pocztę Polską to jest coś niebywałego, z czym wcześniej w historii nie mieliśmy do czynienia - komentuje prezydent Piotr Głowski.

Prezydent powołuje się na kodeks karny oraz na stanowisko PKW, iż podstawą wydania danych osobowych ze spisu wyborców może być jedynie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną przez operatora, którego z kolei wyznaczyła administracja rządowa. Takich upoważnień nikt nikomu nie jest w stanie teraz zgodnie z prawem wystawić, a to z tego powodu, że nie ma podstawy prawnej na jakiej mógłby to zrobić.

Czyli tak jakby wybory miały się odbyć 10 maja, i to nie korespodencyjnie, ale w lokalach wyborczych. To, że ponad połowy tych lokali nie ma, bo nie ma chętnych, to już zupełnie inna sprawa.

- Nie widzę podobnie jak cały Związek Miast Polskich podstaw prawnych ku temu, by ten spis udostępnić - komentuje całą sytuację burmistrz Trzcianki Krzysztof Jaworski. - Będziemy działać w granicach określonych prawem i chronić wszelkie dane, których jesteśmy

KOMUNIKAT ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

W związku z anonimami od Poczty Polskiej o udostępnienie nowego rejestru spisu wyborców informujemy, że art. 99 ustawy z 16 kwietnia nie zawiera dyspozycji do żądania sporządzenia takich dokumentów.

Wiele miast informuje nas, że otrzymały anonimowe maile od spółki Poczta Polska, mające charakter wniosku o udostępnienie danych dotyczących tzw. wyborów korespondencyjnych. Wnioski de facto dotyczą SPORZĄDZENIA NOWEGO RODZAJU REJESTRU, zawierającego w określonym układzie dane z różnych źródeł, które pozostają w dyspozycji urzędów miast.

Oczywiście sporządzenie takiego zestawu danych wg podanego wzoru będzie wymagać wielu tygodni pracy. Poza tym spis wyborców jest dziś zdefiniowany w rozporządzeniu zupełnie inaczej, niż to, co chce pocztowy anonim.

Art. 99 ustawy z 16 kwietnia (w załączeniu) nie zawiera dyspozycji do żądania od nas sporządzania nowych rodzajów dokumentów, zawierających chronione dane osobowe w nowym, specyficznym układzie.

NIE NALEŻY ODPOWIADAĆ na te anonimowe maile, co wprost wynika z załączonego Komunikatu PKW.

Nawet gdyby Poczta Polska wystąpiła w przyszłości z prawidłowym wnioskiem o takiej treści, jak dotąd, NIE NALEŻY SPORZĄDZAĆ ŻADNYCH NOWYCH SPISÓW. Art. 99 nie daje nikomu prawa do żądania sporządzania nowych rejestro-spisów.

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura

Związek Miast Polskich