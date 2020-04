Poczta szuka osób do pracy przy organizacji wyborów

- Taki komunikat rzeczywiście się pojawił. Co o nim sądzę? Moim zdaniem wybory powinny być powszechne, tajne i demokratyczne. W naszym kraju nie ma tradycji głosowania korespondencyjnego i to na taką skalę

Pismo krąży w intranecie i zachęca pracowników do dodatkowej pracy przy wyborach. Chodzi o stworzenie dwuosobowych zespołów roznoszących pakiety do głosowania.

Znamy treść wewnętrznego pisma, w którym Poczta Polska prosi swoich pracowników o wsparcie listonoszy w zorganizowaniu wyborów prezydenckich 10 maja. W pocztowym intranecie pojawił się komunikat, że wśród pracowników poszukiwani są kandydaci na „Drugiego Członka Komisji ds. dystrybucji pakietów wyborczych”. Dostaną za to dodatkowe wynagrodzenie. Mają wraz z listonoszami, w parach, roznosić po domach karty do głosowania. Jeśli chętnych nie uda się znaleźć wśród pracowników poczty, spółka poszuka ich wśród ich rodzin i znajomych.

Jakie jest jego stanowisko w sprawie organizacji wyborów 10 maja? Sławomir Redmer stwierdza, że jego osobiste zdanie nie bardzo się liczy. Dodaje, że przepisy nakazują Poczcie świadczenie usług, premier wydał polecenie ws. wyborów, więc nie bardzo wyobraża sobie, by spółka to kontestowała.

Pracownicy poczty mają chodzić w kombinezonach i przyłbicach. Ale czy wybory w ogóle się odbędą?

Poczta zapewnia jednak, że nie ma kłopotów z chętnymi do pracy przy wyborach.

- Odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie pracowników dołączeniem do zespołów dystrybuujących pakiety, jest to dodatkowe źródło dochodu, zdecydowana większość pracowników postrzega taką możliwość pozytywnie i chcą brać udział w akcji roznoszenia pakietów - informuje Justyna Siwek, rzecznik Poczty Polskiej. - Pakiety będą strzeżone w specjalnych do tego przeznaczonych pomieszczeniach. Osoby postronne nie będą miały do nich dostępu. Ich transport i dystrybucja będą przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Odbiór pakietów od osób przebywających na kwarantannie, czy w szpitalach odbywać się będzie według specjalnych zasad i w trosce o bezpieczeństwo głosujących i pracowników.